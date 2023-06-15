الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لثلاثة أيام فقط.. خصم 50% على تذاكر السعودية من مصر إلى الرياض وجدة

الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن إطلاق بعض العروض الترويجية؛ لتحفيز المواطنين على السفر خلال الصيف إلى الرياض وجدة، وتشجيعهم على مواصلة رحلتهم لاستكشاف أبها أو الباحة أو الطائف، وذلك على رحلات مخفضة.
وتتضمن العروض خصماً يصل إلى 50% على جميع الرحلات القادمة من مصر، بحيث تستطيع جميع العائلات التي تبحث عن وجهات صيفية آمنة ومحافظة، والمستكشفين، المغامرين، المخيمين، المتسلقين، محبي الطعام، والتاريخ، عشاق الثقافة أن يستكشفوا أبرز المعالم السياحية الموجودة في المملكة بأسعار مخفضة، كما يمكن للأشخاص الذين يرغبون في زيارة مكة لأداء العمرة أن يمددوا إجازتهم بهدف زيارة العديد من الأماكن المميزة والقيام بنشاطات تتوافق مع الروح الدينية للعمرة والحج.
ويسري هذا العرض لفترة محدودة جداً تبلغ ثلاثة أيام، حيث تم تحديد فترة الحجز من 18 يونيو لنهاية 20 يونيو 2023 فقط على أن يكون السفر من 1 يوليو الى 31 أغسطس 2023، وهي الفترة التي تتمتع بها الوجهات الصيفية التي حددتها الهيئة لعام 2023 ألا وهي أبها والباحة والطائف، بطقس جميل يستطيع خلاله السائح من التجول واكتشاف المناظر الخلابة، والاستمتاع بالنشاطات الاستثنائية في تلك المناطق.

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