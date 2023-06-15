الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لواء بحرى: الدولة تستهدف تعظيم الدخل القومى من إنشاء الموانئ

عصام الدين بدوي
عصام الدين بدوي

كشف اللواء بحري، عصام الدين بدوي، أمين عام اتحاد الموانئ البحرية العربية، عن تفاصيل وأهداف الدولة من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن مصر لديها موقع عبقري وملتقى 3 قارات ولديها قناة السويس.

وأضاف أن الدولة عملت على تغطية أغلبية سواحل الدولة بموانئ، موضحًا أن الدولة تستهدف تعظيم الدخل فضلاً عن تسهيل حركة التجارة، والذي يترجم في النهاية إلى دخل قومي.

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية لم يطله أي تطوير منذ 25 سنة، موضحًا أن ميناء الإسكندرية كان يعد من الجيل الثاني للموانئ بعد أن وصلنا حاليًا لجيل خامس.

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