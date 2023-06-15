محمد ممدوح يؤكد أهمية عودة المؤتمر الوطني للشباب

صرح محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" عن أهمية عودة المؤتمر الوطني للشباب والذي انعقد أمس في محافظة الإسكندرية بالتزامن مع اقتراب احتفال الدولة المصرية بمرور 10 أعوام على نجاح ثورة الثلاثين من يونيو.

وأكد رئيس مجلس الشباب المصري أن مشهد الأمس واجتماع رئيس الجمهورية مع الشباب المصري من مختلف الانتماءات والتيارات السياسية هو دلالة واضحة على أن الجمهورية الجديدة ليست جمهورية الصوت الواحد وأن نجاح الشباب المصري في السعي نحو استعادة الدولة المصرية ممن كانوا يحاولون طمس هويتها وتغليب العنف والإرهاب وفرض الرأي بقوة السلاح لا بقوة الحجة قد تكلل بالجهد في وجود رئيس يؤمن بأهمية التعددية وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية ونفخر أن يكون مجلس الشباب المصري جزءًا رئيسياً من جمهورية الثلاثين من يونيو والتي تستحق أن يطلق عليها جمهورية الشباب المصري.

وأوضح ممدوح أن مشاركة مجلس الشباب المصري في المؤتمر بوفد يضم مجموعة كبيرة من كوادر المجلس من أعضاء تحت قبة البرلمان وقيادات من النقابات العمالية والمهنية وشباب الفلاحين بالإضافة لمنسقى البرامج المختلفة ورواد الأعمال وقيادات شابة من صعيد مصر حتى سيناء رسالة تعبر على جهود المجلس في تعزيز المشاركة في الشأن العام تنفيذاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ وتفعيلاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث يعمل المجلس في كافة القطاعات من أجل تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب المصري وأن حجم الإنجازات والمكتسبات التي عرضها رئيس مجلس الوزراء خلال الأعوام القليلة الماضية في محافظتي البحيرة والإسكندرية و مستوى المصارحة والمكاشفة الذي شاهده الجميع أمس من رئيس الجمهورية يعبر عن دولة تؤمن بأن شبابها هم الأمل وان الجميع شركاء ليس فقط في تحمل الأعباء والمسئولية ولكن أيضاً في مراحل اتخاذ القرار وان الحوار هو أول طريق الإصلاح.