الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على "تاجر عملة" حاول غسل 10 ملايين جنيه فى الإسكندرية

تاجر عملة
تاجر عملة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر إجرامي لقيامه بغسل أموال في محافظة الإسكندرية، وبحوزته 10 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.

ويقوم المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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