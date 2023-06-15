سقوط موظفة بنك اختلست 1.5 مليون جنيه من عهدتها

نحجت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسؤولي أحد البنوك بقيام (موظفة بذات البنك- مقيمة بمحافظة القاهرة) باختلاس مبالغ مالية من عهدتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وقيام المذكورة باستغلال طبيعة عملها واختصاصها الوظيفي والاستيلاء على مبالغ مالية بإجمالي (1,5 مليون جنيه) دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.