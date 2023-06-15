الرئيس السيسى: تحول الدولة من حالة إلى حالة أفضل يتطلب الجهد والعمل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تحول الدولة من حالة إلى حالة أفضل أمر يتطلب الجهد والعمل، وهناك موانئ لم يحدث بها تطوير منذ 25 عامًا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، أنه يجب الاستفادة من موقع مصر وقدراتها، وميناء السخنة ظل 25 عامًا على وضعه دون تغيير، موضحا أن الدولة تحركت فى الـ25 سنة بطريقة جيدة، ولكن كان هناك الأفضل.

وأكد: "لا أتهم أحدًا.. لكن عندما جاءت الفرصة تم استغلالها، والدولة تعمل في كل شيء، ولذلك على الجميع أن يعلم أن هذا الأمر مهم وأن هذا هو المستقبل".