الرئيس السيسى: تطوير الموانئ يهدف لوضع البلاد على خريطة المنافسة والاستفادة من قدراتها وموقعها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تطوير الموانئ يهدف لوضع البلاد على خريطة المنافسة والاستفادة من قدراتها وموقعها.

وقال الرئيس السيسي تعقيباً على كلمة وزير النقل، كامل الوزير، خلال افتتاحه مشروع محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية: "لازم نرجع التاريخ ونقول إن الجزء الأول من الميناء اللي كان موجود استمر بدون تغيير 25 سنة".

وتابع: "مهم أوي تكونوا عارفين إن تحويل الدولة من حالة إلى حالة تانية.. عشان تاخد مكانها وتستفيد من موقعها.. لا بد من بذل جهد مش تخطيط فقط، ولكن تنفيذ وأرقام كبيرة من الأموال".