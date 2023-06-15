خبيرة مصرفية: تصريحات الرئيس السيسي عن تثبيت سعر الصرف أسعدت المصريين

أشادت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تدخل الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري للحفاظ على قيمة الجنيه المصري وتثبيت سعر صرف الدولار، مشيرة إلى أن هذه التصريحات أسعدت جموع المواطنين لحرص القيادة السياسية على تأمين حياة جيدة وآمنة لجميع المصريين وحمايتهم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضافت الدماطي، لـ "الدستور"، أن حماية قوت المصريين وتأمينه، قضية أمن قومي لمصر، وهناك وعي كبير من القيادة السياسية بما يهم ويشغل بال المواطن، وتهدف هذه الإجراءات لتوفير حياة كريمة للمصريين، مشيرة إلى أن هذه التصريحات بعثت برسالة طمأنة لجموع الشعب المصري، وأكدت أن الرئيس السيسي لن يتركهم وسيقدم مزيد من الدعم والقرارات التي تؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي واستقرار الأسعار.

وأكدت الخبيرة المصرفية، أن قرار تثبيت سعر صرف الدولار من البنك المركزي المصري قرار صائب وصحيح مائة بالمائة، ويتواكب مع المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن تدخل الدولة لدعم هذا التوجه أمر مهم وجيد ويؤكد أن تخفيض الجنيه لن يحل الأزمة بل سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم ويتبعه زيادة في سعر الفائدة.