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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 15-6-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يهتم المسلمون بقراءة دعاء الصباح بصفة يومية خاصة في وقت الفجر وهو أكثر الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ودعاء الصباح له صيغ كثيرة ومختلفة بعضها جاء في القرآن الكريم وبعضها في السنة النبوية، وتعرضها “الدستور” في التقرير التالي: 

دعاء الصباح 

اللهم اخرج من قلبي حب المعاصي؛ لأني كلما تبت أعود، وكلما أندم أكرر فعلتي، وكلما أعاهدك انقض لك العهد، اللهم إني أسألك الهداية والرد إليك جميلًا.

اللهم إني أسألك في الصلاة والدعاء البركة المطهرة لقلبي، الكاشفة عن كربي، الغافرة ذنبي، الصالحة لأموري، التي تغنني عن الفقر وتكشف همومي يا أرحم الراحمين.

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من دعاء الصباح .. الله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا يوجد مثلك بالأرض ولا بالسماء أنت السميع البصير.

يا حنان يا منان يا فاطر السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام، أسألك الرحمة والمغفرة من كل ما اقترفته في السر والعلانية.

اللهم إني استغفرك من كل الذنوب التي يليها الحسرة والندم ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني استغفرك من كل الذنوب التي أتوب عنها ثم أعود لها، اللهم المغفرة من كل النعم التي وهبتني بها لكن استخدمتها في معصيتك.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأغفر لي فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا.

يا الله اغفر لي كل الذنوب التي تمحي الحسنات ويضاعف السيئات ويحل على بسببها غضبك وسخطك علي، اللهم يا رب السماوات والأرض اغفر لي هزلي وكل الذنوب التي ارتكبتها العمد والجهل التي لا يعلمها إلا سواك.

يا رب إن مغفرتك أوسع من ذنبي، ورحمتك أرجى من عملي، سبحانك لا إله إلا أنت، اغفر لي ذنبي وأصلح لي شأني، فأنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر لي ولإخواني الذين سبقوني بالإيمان، اللهم ابعد الغل عن قلبي فأنت الرؤوف الرحيم.

 

اللهم ارزقنا دمعات صادقات من خشيتك تمحي بها ذنوبنا ، وترحم بها ضعفنا ، وتجبر بها كسرنا ، وتحقق بها أسمى أمانينا .

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