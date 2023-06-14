عضو بـ"الشيوخ" عن تصريحات الرئيس بشأن سعر الصرف: "مصارحة وخارطة طريق للمستقبل"

علّق خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الوطني للشباب بجامعة برج العرب، بشأن تحرير سعر الصرف مقابل الدولار.



وقال في تصريحات صحفية إن مصر تسير بـ"سعر صرف مرن"، ولكن في حالة تعلق الأمر بحياة وأمن المواطن المصري يجب التدخل، مؤكدًا أن الحوار الصريح للرئيس إضافة مهمة لمصر بمعنى الكلمة وخارطة طريق للمستقبل.



ولفت إلى مشاركة عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب، في المؤتمر الوطني للشباب.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قال إن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، مؤكدًا أن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه، لأن الأمر يتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد".