منسق "حياة كريمة" بالأبعادية: مكنش حد مصدق السرعة في تنفيذ مبادرة الرئيس

قالت الدكتورة نهي الوسيمي، منسق مركز دمنهور بمؤسسة حياة كريمة بالبحيرة، إنه تم تبطين ترعة الأبعادية وإنشاء كوبري الري لخدمة أهالي القرية التي كانت تعاني من نقص حاد في الخدمات.

أشارت خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن المواطنين لم يكونوا مصدقين حجم الإنجازات التي تنفذ علي أرض الواقع، متابعة:" مكنش حد مصدق إنك كلام ومبادرة الرئيس هيدخل حيز التنفيذ، ويدخل حيز التنفيذ بالسرعة دي بس إحنا كنا بنجمع احتياجات القرية وندخل ده في خطة التخطيط والتنفيذ، وبيترجم لمشروعات ومرافق".

وأكمل: "الحمدلله مجهود كبير وخلية نحل من كل الوزارات كانت شغاله، كان معانا 500 متطوع، وقبل الفاعليات متنوعة قبل افتتاح الرئيس من فعاليات صحية واجتماعية وترفيهية، وإصدار بطاقات رقم قومي بالمجان، والفعاليات دي مستمرة بالتناوب بعد افتتاح الرئيس اليوم".

من جانبه قال الإعلامي محمد شردي، إن البرنامج خصص حلقة خاصة من داخل قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لرصد حجم الإنجاز بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وذلك عقب زيارة الرئيس السيسي اليوم.