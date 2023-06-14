الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| إعدام قاتل نيرة أشرف.. وسعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه

لو فاتك الترند
لو فاتك الترند

تصدرت العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند" وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

5 أشخاص حضروا جلسة إعدام قاتل نيرة أشرف

قاتل نيرة أشرف

خمسة أشخاص حضروا صباح اليوم الأربعاء، جلسة إعدام محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، فتاة المنصورة في سجن جمصة.

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تقرير: ريال مدريد يرفض عرض ليفربول بشأن ضم فالفيردى

فيديريكو فالفيردي

يبحث نادي ليفربول الإنجليزي عن إبرام صفقة جديدة ومميزة، لتدعيم مركز وسط الميدان في الموسم جديد 2023/ 2024.

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منتصف التعاملات| سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري في البنوك

أرشيفية

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات، في البنوك المصرية.

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كواليس وأسرار جديدة.. ماذا حدث بين براد بيت وأنجلينا جولي قبل الانفصال؟

براد بيت وأنجلينا

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تم الكشف عن تفاصيل جديدة صادمة حول معارك أنجلينا جولي وبراد بيت القانونية التي لا تنتهي على ما يبدو والتي نشأت بعد انفصال الزوجين عام 2016.

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قبل انتخابات 2024.. ترامب يسعى لإنقاذ سمعته وتخطي أزمة سلسلة المحاكمات

ترامب

سلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الضوء على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي نجح في تحويل الأمر من قاعة المحكمة إلى مسار الحملة الانتخابية في غمضة عين يوم أمس الثلاثاء.

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وزير التعليم يجتمع بمديرى المديريات ورؤساء اللجان لحل شكاوى الطلاب

الاجتماع

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تابع من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة جميع المشكلات التي واجهت طلاب الثانوية العامة.

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سعر صرف الدولار الدولار إعدام محمد عادل نيرة أشرف براد بيت أنجلينا جولى ترامب وزير التعليم

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