كواليس وأسرار جديدة.. ماذا حدث بين براد بيت وأنجلينا جولي قبل الانفصال؟

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تم الكشف عن تفاصيل جديدة صادمة حول معارك أنجلينا جولي وبراد بيت القانونية التي لا تنتهي على ما يبدو والتي نشأت بعد انفصال الزوجين عام 2016.

وفي مقال جديد في عدد يوليو / أغسطس من مجلة “فانيتي فير”، بحث المراسل الخاص مارك سيل في نزاع برات وأنجيلينا حول مصنع النبيذ الفرنسي المحبوب شاتو مرافال، حيث اشترى الزوجان مزرعة العنب في عام 2008 بحوالي 25 مليون يورو وأصبحا مالكين بنسبة 50/50 للعقار بالإضافة إلى شركة صناعة النبيذ.

أسرار جديدة عن أنجلينا جولي وبراد بيت

وبحسب الصحيفة البريطانية، من بين الذين تحدثوا إلى فانيتي فير، رئيس الأمن السابق للزوجين وصانعي النبيذ ووسطاء العقارات وغيرهم ممن لديهم معرفة وثيقة بوقت الزوجين في جنوب فرنسا.

يشير التقرير إلى أنه في عام 2021، يبدو أن جولي (47 عاما) وبيت (58 عاما) قد توصلتا إلى اتفاق يشتري بموجبه نصف أعمالها، توقفت الصفقة عندما حاول بيت إدخال اتفاقية عدم إفشاء تمنع أنجلينا جولي من التحدث علنًا عن جدالهم الشائن أمام أطفالهم على متن طائرة خاصة في عام 2016، وفقًا لمقال فانيتي فير.

وأكد ممثلو بيت أن جولي هي التي طرحت فكرة اتفاقية عدم الإفشاء لأول مرة، عندما بدأت نجمة 12 Monkeys في التفاوض حول محتويات الاتفاقية، وذلك عندما تراجعت جولي عن الصفقة.

وتابعت ممثلو بيت أنه بعد ذلك بوقت قصير، باعت جولي حصتها للملياردير الروسي يوري شيفلر، الذي صنفته وزارة الخزانة الأمريكية على أنه من "الأوليجارش الروس".

التقى بيت وجولي في عام 2005 في موقع تصوير "مستر آند ميسز سميث"، حيث لعب دور زوجين يشعران بالملل يكتشفان أنهما قتلة استأجرتهما الوكالات المتنافسة لقتل بعضهما البعض.

تزوجا في شاتو ميرافال في عام 2014 وأنجبا ستة أطفال - ثلاثة بيولوجيين وثلاثة متبنين - تتراوح أعمارهم الآن بين 14 و 21 عامًا، حيث تشير مقالة فانيتي فير إلى أن الأزمات بدأت تظهر في الزواج في عام 2015.

وصلت هذه التوترات إلى نقطة الغليان مع عودة الأسرة إلى الولايات المتحدة من شاتو مرافال في عام 2016.

وبحلول 14 سبتمبر 2016، كانت التوترات بين وما كانت تغلي لمدة عام تقريبًا، حيث حاولوا الاحتفاظ بحججهم فيما بينهم وتوصلوا إلى نقطة ألا يتشاجروا أبدًا أمام الأطفال.

أخبر رئيس الأمن الخاص بالزوجين، جاري برادبري، المجلة أنه خلال 15 عامًا من العمل، لم يره بيت مخموراً، وفي يوم الرحلة من نيس، فرنسا، إلى لوس أنجلوس والتي تضمنت توقفًا للتزود بالوقود في مينيسوتا، كان بيت "يشرب قليلاً".

وقال مصدر آخر مقرب من الزوجين: "كان براد حادا وخرجت المواجهة عن السيطرة، لقد كان مخطئا تماما في سلوكه لكنه اعتذر على الفور واعترف بأنه تجاوز الخطوط الحمراء".

وأضاف المصدر: "سوف يندم دائمًا على ذلك، واتخذ على الفور خطوات لمعالجة هذا ومحاولة إصلاحه، وبعد هذا الحادث، أصبح بيت متيقظًا".

وتقدمت جولي بطلب الطلاق بعد فترة وجيزة من تلك الحادثة، وتبع ذلك معركة قانونية طويلة، في المقام الأول حول حضانة أطفالها الستة، كان الزوجان أيضًا في نزاع حول مصير ممتلكاتهما في شاتو مرافال، عندما بدا الأمر كما لو كان هناك اتفاق، تراجعت جولي عنه عندما خرقت اتفاقية عدم الإفشاء.

ونقل فانيتي فير عن مصدر مقرب من بيت أن اتفاقية عدم الإفشاء كانت مرتبطة فقط بمصنع النبيذ "لضمان عدم إتلاف البائع لقيمة الأصل بعد دفع ثمنه".

وزعم بيت، من خلال محامين، أن السبب الحقيقي وراء انسحاب جولي من الصفقة هو أنها كانت غاضبة من قرار الحضانة المنفصل الذي منحه مزيدًا من الوصول للأطفال.