السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أنجلينا جولى: براد بيت لم يرسل مليما واحدا لعلام العيال بعد الطلاق

أنجلينا جولى وبراد
أنجلينا جولى وبراد بيت

وجه الفنان أحمد آدم سؤال للنجمة أنجلينا جولي، مجموعة من الأسئلة، في مشهد كوميدي، بشأن  كيفية تعاملها مع أبناءها خلال فترة الامتحانات، قائلًا: "براد ما بيساعدش معاكي في أي حاجة؟"، لتجيبه: "لقد كان هو المسؤول عن مذاكرة الدراسات الإجتماعية للواد بتاع ابتدائي، لكنه لم يفهم شيء من المنهج". 

وأضاف أحمد آدم، خلال تقديمه برنامج "آدم شو" عبر فضائية الحياة، موجهًا حديثه لأنجلينا جولي: "أه.. دراسات ابتدائي صعبه عندكم فعلًا.. لكن أنا قصدي براد بيساعد معاكي في المصاريف، أنا مالي بدراسات ابتدائي؟"، لترد أنجلينا جولي: "أقسم بالله يا آدم لم يرسل مليمًا واحدًا لعلام العيال منذ طلاقنا، وبيقولي الـ 3 آلاف اللي ببعتهم مش هبعت غيرهم.. اتصرفي.. لكن كيف أتصرف يا آدم؟ هما 3 آلاف جنيه يعملوا إيه؟ وأشيل منهم إيه ولا إيه يا آدم؟ أنا بدفع بس لأستاذ عبد البر بتاع الجبر 2200 جنيه"، ليعلق أحمد آدم: "اهدي  ياست أنجلينا مالك فيه إيه؟"، لترد: "أنا آسفه دموعي تنهمر مني"، ليواسيها أحمد آدم:" لا تنهمري يا حبيبة العمر لا تنهمري.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. ما تعيطيش يا جولي.. ده كله مضروب يا جماعة في الامتحانات.. ايه حكاية البرنامج ده.. كل ما أستضيف حد يعيطلي فيه؟!".

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