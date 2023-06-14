الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يجتمع بمديرى المديريات ورؤساء اللجان لحل شكاوى الطلاب

الاجتماع
الاجتماع

قال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تابع من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، جميع المشكلات التي واجهت طلاب الثانوية العامة في أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

وأضاف المصدر، أن الوزير سيعقد اجتماعا بداية الأسبوع المقبل، مع مديرى المديريات ورؤساء اللجان، وذلك لمناقشة ما تم خلال الأسبوع الأول من الامتحانات، والوقوف على السلبيات والمشكلات والعمل على حلها.

وأضاف المصدر، أن الوزير سيناقش شكاوى الطلاب من التفتيش وعدم وجود مراوح وسوء حالة الديسكات وتأخير فتح اللجان، ووصول الورق بعد موعد الامتحان، لتلاشي كل هذه الأزمات في المواد الأساسية.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما أكد الوزير على أن حالات الغش الالكترونى التى تم ضبطها تكون مسئولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وتحويلها إلى النيابة العامة.

ووجه الوزير بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة، للتعامل الفورى معها.

وشدد الوزير على توجيه رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

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