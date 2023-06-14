الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري في البنوك

أرشيفية
أرشيفية

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات، في البنوك المصرية، حيث شهدت العملة الخضراء تصدرًا على محركات البحث على "جوجل" لارتباط سعره ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

نستعرض خلال التقرير التالي، آخر تحديث لـ سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاربعاء

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 يونيو استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

أخبار الظهيرة| تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف.. واستقرار أسعار صرف الدولار

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدولار اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 14 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 14 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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