أخبار الظهيرة| تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف.. واستقرار أسعار صرف الدولار

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول مجموعة من الأخبار التي شملت أحداثًا سياسية واجتماعية ورياضية وعالمية، وترصد "الدستور" لكم أبرز هذه الأخبار من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

شهد سجن جمصة تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، محمد عادل، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع البنك المركزى العراقى لتبادل الخبرات

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية بتنمية وتطوير مجال المشروعات الصغيرة في الدول العربية الشقيقة وتبادل الخبرات حول الآليات التي تدفع بنمو قطاع المشروعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات العربية وتوفير فرص العمل اللائقة والمستدامة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

برنامج "التطويف المركزى" يستهدف 300 ألف حاج لأداء طواف القدوم

أعلنت شركة مطوفي حجاج الدول العربية عن تنفيذ برنامج "التطويف المركزي" في موسم حج هذا العام من خلال 60 مركزًا للخدمة الميدانية، بإشراف المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي الخدمة لحجاج الخارج، حيث سيتم استهداف ما يقرب من 250 ألفًا إلى 300 ألف حاج لأداء طواف القدوم بعد استقبالهم في مساكنهم بمكة المكرمة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية، ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

المغرب يستضيف أعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب.. الأربعاء

تستضيف المملكة المغربية يوم الأربعاء المقبل، أعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الثقافة والشباب والتواصل المغربية، على أن يجري التحضير للدورة الوزارية للمجلس باجتماعات الدورة 17 للمكتب التنفيذي.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).