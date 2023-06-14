الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المغرب يستضيف أعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب.. الأربعاء

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تستضيف المملكة المغربية يوم الأربعاء المقبل أعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الثقافة والشباب والتواصل المغربية، على أن يجري التحضير للدورة الوزارية للمجلس باجتماعات الدورة 17 للمكتب التنفيذي والدورة 99 للجنة الدائمة للإعلام العربي يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وسيرأس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، ويُشارك في أعمال الدورة وزراء الإعلام في الدول العربية ومن يقوم مقامهم ورؤساء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام.

وقال السفير خطابي، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن اللجنة الدائمة للإعلام العربي ستناقش وثائق العمل التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام انطلاقًا من الإسهامات البناءة للدول الأعضاء والشركاء المعنيين لترفع إلى المكتب التنفيذي تمهيدًا لاعتمادها من المجلس الوزاري.

وأضاف أنه ستتصدر أجندة الاجتماعات مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية المشروعة وفي صلبها القدس المحتلة، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة، فضلًا عن تحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية ووضع خطتها التنفيذية، وتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج التعليمية، والإعلام البيئي، ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية.

وأوضح أن هذه الدورة ستناقش أنشطة بعثات ومراكز جامعة الدول العربية وتقارير المنظمات والاتحادات الإعلامية وقضايا تنظيمية تهم تطوير العمل الإعلامي المشترك.

‎ وأكد أن هذه الدورة ستتميز باستعراض وتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب منذ انعقاد الدورة 52 بالقاهرة، وذلك في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدت على مستوى هياكل المجلس واللجان وفرق العمل.

وأشار إلى أنه سيتم في هذه الدورة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (18) حسب مقتضيات النظام الأساسي للمجلس، كما ستعقد على هامش الدورة ندوة دولية حول القدس بمشاركة نخبة من الشخصيات والأكاديميين والمختصين والإعلاميين.

المملكة المغربية مجلس وزراء الإعلام العرب وزارة الثقافة جامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف

إعدام محمد عادل.. "النقض" فى حيثيات تأييد الحكم: "تملكه هوى مسعور"

مصدر بـ"التعليم": كاميرات وقوات أمن إضافية لمواجهة غش "لجان أولاد الأكابر"

رغم تحسن الأحوال الجوية.. "الأرصاد": أتربة وأمطار رعدية ستواجه تلك المحافظات

ضبط المتهم بالنصب على مالكى المحال التجارية بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى