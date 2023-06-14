الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

محمد عادل
محمد عادل

شهد سجن جمصة تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، محمد عادل، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

ورفضت محكمة النقض يوم الخميس الموافق 9 فبراير طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه، وقررت تأييد حكم الإعدام.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها “نيرة” عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

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تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

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