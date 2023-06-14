الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برنامج "التطويف المركزى" يستهدف 300 ألف حاج لأداء طواف القدوم

شركة مطوفي حجاج
شركة مطوفي حجاج الدول

أعلنت شركة مطوفي حجاج الدول العربية عن تنفيذ برنامج "التطويف المركزي" في موسم حج هذا العام من خلال 60 مركزًا للخدمة الميدانية، بإشراف المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي الخدمة لحجاج الخارج، حيث سيتم استهداف ما يقرب من 250 ألفًا إلى 300 ألف حاج لأداء طواف القدوم بعد استقبالهم في مساكنهم بمكة المكرمة.

وأوضح المشرف على البرنامج في المجلس التنسيقي السعودي، الدكتور عثمان قزاز، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أن البرنامج ينظم استقبال الحجاج بعد قدومهم من الخارج واصطحابهم لأداء طواف القدوم، مبينًا أن البرنامج بدأ منذ 14 عامًا لكنه في كل عام يشهد توسعًا وتحديثًا بعد تجاوب شركات الطوافة وبعثات حجاج الخارج معه.

وكشف عن إطلاقهم تطبيقًا خاصًا بالبرنامج يسمى "تطبيق المطوف"، وهو ينظم استقبال وتفويج الحجاج من وإلى المسجد الحرام، وإرشادهم بالطريقة الصحيحة لأداء طواف القدوم، موضحًا أن التطبيق يسهل سرعة طلب خدمة التفويج للمسجد الحرام من قبل شركات الطوافة، والتعرف على مواقع مراكز التطويف ومتابعة أعمالهم، بجانب عمل الإحصائيات والتقارير عن المراكز المتفاعلة.

وأثنى قزاز على تعاون مطوفي حجاج الدول العربية بأذرعتهم لإكرام الضيف والرحلات والمنافع، مشيرًا إلى عقد ورشة عمل ضمت كل مراكز الخدمة في مقر الشركة للتعريف بمستجدات البرنامج هذا الموسم وآلياته بعد وصول الحجاج إلى مكة المكرمة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية، محمد بن حسن معاجيني، أهمية البرنامج لفوائده العديدة وأبرزها تقديم خدمة راقية للحجاج، وتسهيل نزولهم للحرم لأول مرة بعد وصولهم من بلدانهم، وتفادي تعرضهم للازدحام والتيه، والإسهام في تنظيم الحشود وتخفيض الوقت المستغرق في التفويج.

التطويف المركزي حجاج الدول العربية موسم حج مطوفي حجاج الدول العربية المسجد الحرام

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