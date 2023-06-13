آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية شهد استقرارًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث في البنوك المصرية، وسجلت العملة الخضراء ارتفاعها ملحوظًا في محركات البحث على "جوجل" لارتباط سعره ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

نستعرض خلال التقرير التالي، آخر تحديث لـ سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.