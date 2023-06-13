رئيس "البحوث الزراعية": ارتفاع أسعار الدولار سبب مشكلة فى بيع التقاوى

قدم محمد سليمان، رئيس معهد البحوث الزراعية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته إلى مبادرة “الحوار الوطني” بهدف تحديد أولويات الوطن خلال الفترة المقبلة، مقدما الشكر أيضا إلى إدارة الحوار الوطني لدورهم الكبير في خروجه بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.

جاء ذلك خلال لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير- دعم الزراعة والائتمان والديون.

وأكمل سليمان أن المحاصيل الاستراتيجية يوجد منها ما نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وأخرى لا نستطيع، موضحا أن الذرة يمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتي منها عكس القمح، وذلك لأسباب كثيرة.

وأوضح أن مجهود الدولة ينبغي أن يكون في تضييق الفجوة الزراعية لرفع نسبة الأمن الغذائي من القمح، مع وضع سعر أمان للمزارع يشجعه.

وأكمل سليمان أن السعر هو الحاكم الرئيسي للمزارع من أجل النهوض بالمحاصيل الأساسية، مشيرا إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الدولار أصبحت هناك مشكلة في بيع التقاوي لذلك يجب أن يكون هناك سعر معروف للتقاوي.

واختتم محمد سليمان أن المنظومة الزراعية متكاملة وتحتاج لنظرة شاملة لكافة المحاصيل مع ملاءمتها للمساحات المتاحة واحتياجنا لها.