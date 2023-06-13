الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023، مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات، في البنوك المصرية، وسجلت العملة الخضراء ارتفاعًا على محركات البحث على "جوجل" لارتباط سعره ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

ننشر خلال التقرير التالي، آخر تحديث لـ سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يُسجل 2310 جنيهات للجرام

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الإثنين 12-6-2023

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري   

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الثلاثاء الجنيه المصري منتصف التعاملات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

القنصل الروسى بالغردقة: دفن الشاب "ضحية القرش" فى روسيا

سقوط شاب في بريمة شركة الزيوت والصابون بالغربية

توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق

ضبط أختام لحوم مزورة إوزالة تعديات.. جهود مديريات الزراعة في أسبوع

حقيقة ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟