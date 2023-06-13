منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023، مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات، في البنوك المصرية، وسجلت العملة الخضراء ارتفاعًا على محركات البحث على "جوجل" لارتباط سعره ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

ننشر خلال التقرير التالي، آخر تحديث لـ سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.