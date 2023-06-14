5 أشخاص حضروا جلسة إعدام قاتل نيرة أشرف

خمسة أشخاص حضروا صباح اليوم الأربعاء، جلسة إعدام محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، فتاة المنصورة في سجن جمصة.

قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية حدد الأشخاص المسموح لهم بحضور جلسة الإعدام هم: وكيل النائب العام، مأمور السجن، طبيب، محامي المتهم، ليس وجوبيًا، وممثل عن الجهة الدينية حسب ديانة المحكوم عليه.

-نص المادة

وتنص المادة 472 على: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذُكروا حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائمًا أن يُؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، وأن يُتلى الحكم الصادر بالإعدام منطوقًا والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضرًا بها.

- تنفيذ الإعدام

كان شهد سجن جمصة تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، محمد عادل، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

كانت قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقام من محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام.