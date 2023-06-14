تقرير: ريال مدريد يرفض عرض ليفربول بشأن ضم فالفيردى

يبحث نادي ليفربول الإنجليزي عن إبرام صفقة جديدة ومميزة، لتدعيم مركز وسط الميدان في الموسم جديد 2023/ 2024.

ليفربول يقدم عرضًا لضم فالفيردي وريال مدريد يرفض

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن مسئولي ليفربول قدموا عرضًا لنادي ريال مدريد، يبلغ قيمته 51 مليون جنيه إسترليني، من أجل حسم صفقة فالفيردي في أقرب وقت ممكن.

ويريد ليفربول الحصول على خدمات فالفيردي، لتعويض رحيل الثلاثي جيمس ميلنر، أليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن كلوب أبدى إعجابه بقدرات فالفيردي، حيث يرى أنه سيُشكّل ثنائيًا رائعًا مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، المنضم حديثًا إلى صفوف ليفربول في الصيف.

في المقابل، رفضت إدارة نادي ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، عرض ليفربول، حيث يرغب في الحصول على ما لا يقل عن 85 مليون جنيه إسترليني مقابل السماح برحيل فالفيردي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الأوروجوياني، صاحب الـ24 عامًا، رفقة ريال مدريد في صيف 2027.