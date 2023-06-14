الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رسالة عاجلة من "الضرائب" للممولين بشأن توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور

الدكتور فايز الضباعني،
الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزير المالية يُتابع بشكل مستمر كافة مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب ومنها منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.

وأوضح أنه على الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (175) لسنة 2023 بإلزامهم بتطبيق (المرحلة الثانية – المرحلة الفرعية الأولي) من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بمصلحة الضرائب، وذلك منذ  15/5/2023، سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة.

وأوضح أنه في حالة عدم التزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام ، لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وكذلك تقديم النموذج الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية.

وأشار إلى أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يُعرضه للعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات  الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، و رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، لافتًا إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.
   
 وقال الدكتور فايز الضباعني، إن المصلحة تقوم بتنظيم  ورش عمل لتقديم لدعم الفني لممولي المرحلة الثانية، ويتم رفع  تسجيلات هذه الورش  على الرابط الخاص بالمنظومة على موقع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الورش  تضمنت شرحًا فنيًا وافيًا لتنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة ، لافتًا إلى أن رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هو :
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf

ونوه بأنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (175) لسنة 2023 ، تم إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق  المرحلة الثانية ( المرحة الفرعية الآلولى ) لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023.

وأشار إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

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