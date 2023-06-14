الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس كهرباء الإسكندرية يتفقد خطة تأمين التغذية الكهربائية للجامعة التكنولوجية والمدينة الإنتاجية ببرج العرب الجديدة

المهندس ايهاب الفقي
المهندس ايهاب الفقي خلال الجولة

أجرى المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، على مدار يومين، جولة تفقدية لأعمال تأمين التغذية الكهربائية للجامعة التكنولوجية والمدينة الإنتاجية ببرج العرب الجديدة والتي تشهد فعاليات ضمن المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفق لبيان صادر عن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فقد قام المهندس إيهاب الفقي بالإشراف على تجهيزات تأمين التغذية بمعرفة فرق صيانة الموزعات والشبكات والاختبارات والطوارئ ، وقد أعطى تعليمات بالدفع بـ28 ماكينة ديزل لتأمين التغذية الكهربائية بالإضافة للشبكة الكهربائية، وقام بالإشراف على التجارب التي تمت لنقل التغذية من الديزل إلى الشبكة الكهربائية.

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