الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى محلات الصاغة المصرية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يقدم “الدستور” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في محلات الصاغة المصرية، وذلك عقب التراجعات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية خلال الأيام الأخيرة، حيث تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بفعل بيان مؤشرات التضخم وتراجع المبيعات في الأسواق المحلية بسبب زيادة المعروض عقب إدخال نحو 200 ألف كيلو ذهب من الخارج خلال الشهر الماضي.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في محلات الصاغة المصرية

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في محلات الصاغة المصرية بقيمة 30 جنيها، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2300 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية إلى مستوى 1950 دولارًا، كما شهدت العملة المحلية انخفاضا جديدا أمام الدولار في العقود الآجلة.

ويستبعد الكثيرين من المحللين والبنوك الدولية خفض قيمة الجنيه المصري، إلا عقب مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتوقع تأجيله إلى شهر سبتمبر المقبل، في حين أصدرت وزارة المالية بيانا رسميا أكدت فيه دخول أكثر من 194 كيلو جرام من المعدن النفيس بصحبة الركاب العائدين من الخارج خلال الفترة من 11 مايو إلى 11 يونيو بغرض تقليل الضغط على المخزون المحلي وحدوث توازن في العرض والطلب.


أسعار تداول المعدن الأصفر في الصاغة المصرية


سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة

البيع 2628.5 جنيه.
الشراء 2617.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة

البيع 2409.5 جنيه.
الشراء 2399 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة

البيع 2300 جنيه.
الشراء 2290 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023


سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة

البيع 1971.5 جنيه.
الشراء 1962.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة

البيع 1533.28 جنيه.
الشراء 1526.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة

البيع 1314.25 جنيه.
الشراء 1308.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-6-2023

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أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في بورصة المعادن


سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة

البيع 985.75 جنيه.
الشراء 981.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.


سعر جنيه الذهب في الصاغة

البيع 18400 جنيه.
الشراء 18320 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.


سعر أونصة الذهب في الصاغة

البيع 1964$.
الشراء 1962$.
بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

 

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