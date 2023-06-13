الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

الدواجن
الدواجن

تصدرت أسعار الدواجن محركات البحث جوجل، حيث استقرت الأسعار في الأسواق، نتيجة إلى زيادة المعروض في الأسواق خاصة بعد تراجع أسعارالأعلاف خلال الفترة الماضية، وقد شهدت أسعار الدواجن استقرار اليوم الثلاثاء.

وتقدم الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار الدواجن في الأسواق الشعبية خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

بلغت أسعار لحم السمان اليوم الثلاثاء 13 يونيو 55 جنيها للكيلو . 

بلغت أسعار لحم نعام القائم اليوم الثلاثاء 13 يونيو 120 جنيها للكيلو .

بلغت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الثلاثاء 13 يونيو 95 جنيها للكيلو .

بلغت أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الثلاثاء 13 يونيو 67 جنيها للكيلو . 

بلغت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الثلاثاء 13 يونيو 70 جنيها للكيلو .

بلغت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الثلاثاء 13 يونيو 350 جنيها للكيلو .

بلغت أسعار لحم فخد نعام اليوم الثلاثاء 13 يونيو 250 جنيها للكيلو .

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

أسعار العلف بادى تسمين 23% اليوم الثلاثاء 13 يونيو

بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6 ك) اليوم الثلاثاء 13 يونيو 75 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الثلاثاء 13 يونيو 62 جنيها للكيلو .

بلغت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الثلاثاء 13 يونيو 64 جنيها للكيلو .

بلغت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الثلاثاء 13 يونيو 52 جنيها للكيلو 

بلغت أسعارلحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الثلاثاء 13 يونيو 55 جنيها للكيلو .

بلغت أسعار زغاليل الحمام (الجوز)اليوم الثلاثاء 13 يونيو 105 جنيهات للكيلو .

بلغت أسعار لحم أمهات الأبيضاليوم الثلاثاء 13 يونيو 50 جنيها للكيلو .

بلغت أسعار لحم بط (مسكوفي)اليوم الثلاثاء 13 يونيو 100 جنيها للكيلو .

بلغت أسعار لحم بط(فرنساوي)اليوم الثلاثاء 13 يونيو 59 جنيها للكيلو .

بلغت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الثلاثاء 13 يونيو 65 جنيها للكيلو .

بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22 ك )اليوم الثلاثاء 13 يونيو 60 جنيها للكيلو .

بلغت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 13 يونيو 100 جنيها للكيلو .

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