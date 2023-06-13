الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار العلف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 13 يونيو

علف بادي
علف بادي

العلف بادي هو المنتج النهائي من خامات الأعلاف، حيث شهدت الأسعار تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 . 

أسعار العلف بادي اليوم في الشركات 

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة السفير للأعلاف ( غبور سابقا ) 23600 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة  الوداد 24100  جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا  23000 جنيه للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة  ألفا فيد - هولمان 24400 جنيها للطن.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة  هيرمان 24500 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة  مؤسسة العامر 24200 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة  النوبارية 24300 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة  النهضة للأعلاف 24500 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة  النهار جروب 24500 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة  نيو هوب إيجيبت 25500 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة  الاستثمار 22000 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة  العبور 24600 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة  الفريد 24000 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة  هنز فيد 22200 جنيها للطن.

سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة  الصحابة للإنتاج الداجني والأعلاف 24200 جنيها للطن.

أسعار دواجن بادي تسمين سوبر أسعار العلف بادي مدخلات الأعلاف اسعار الدواجن أسعار العلف بادي اليوم

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

طوارئ في القليوبية بعد اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز بشبرا الخيمة

التعاون الدولى: اتفاق تمويل مع كوريا الجنوبية بقيمة 460 مليون دولار لتوريد 40 وحدة قطار

خطة "التعاونيات الزراعية" لتحقيق أكبر قيمة مضافة من تصدير الخضر والفاكهة

عودة الحركة المرورية بالطريق الزراعي في القليوبية

القبض على تاجر بانجو في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟