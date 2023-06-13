أسعار العلف بادي تسمين 23% اليوم الثلاثاء 13 يونيو
العلف بادي هو المنتج النهائي من خامات الأعلاف، حيث شهدت الأسعار تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية.
ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 .
أسعار العلف بادي اليوم في الشركات
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة السفير للأعلاف ( غبور سابقا ) 23600 جنيها للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الوداد 24100 جنيها للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا 23000 جنيه للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة ألفا فيد - هولمان 24400 جنيها للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيرمان 24500 جنيها للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة مؤسسة العامر 24200 جنيها للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النوبارية 24300 جنيها للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهضة للأعلاف 24500 جنيها للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهار جروب 24500 جنيها للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة نيو هوب إيجيبت 25500 جنيها للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الاستثمار 22000 جنيها للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة العبور 24600 جنيها للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفريد 24000 جنيها للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة هنز فيد 22200 جنيها للطن.
سجلت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الصحابة للإنتاج الداجني والأعلاف 24200 جنيها للطن.