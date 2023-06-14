أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17 يونيو 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17 يونيو 2023 في الأسواق المصرية من أكثر ما يشغل أذهان ربات بيوت، خاصة الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة، حيث تشهد الأسعار تراجع ملحوظ بفعل توافر الأعلاف الداجنة في الأسواق المصرية.



أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17 يونيو 2023 في الأسواق المصرية

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17 يونيو 2023 في الأسواق المصرية تراجع في محلات الطيور بفعل انتهاء أزمة الأعلاف الداجنة في الأسواق المصرية وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في محلات بيع الطيور للمستهلكين من 67 إلى 68 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو في محلات بيع الطيور للمستهلكين من 78 إلى 80 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي في محلات بيع الطيور للمستهلكين من 90 إلى 95 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في محلات بيع الطيور للمستهلكين من 64 إلى 65 جنيها.





يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي في محلات بيع الطيور للمستهلكين من 74 إلى 75 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البط المسكوفي في محلات بيع الطيور للمستهلكين من 99 إلى 100 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البط المولارد في محلات بيع الطيور للمستهلكين من 84 إلى 85 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الفراخ البانية في محلات بيع الطيور للمستهلكين من 165 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الأوراك في محلات بيع الطيور للمستهلكين من 80 إلى 82 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبد غ في محلات بيع الطيور للمستهلكين من 55 إلى 60 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الأجنحة في محلات بيع الطيور للمستهلكين من 40 إلى 50 جنيها.

سعر البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 104 في حين يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 110 جنيهات.



سجل سعر طبق البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 104 في حين يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 116 جنيها.



سجل سعر طبق البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 116 في حين يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 122 جنيها.

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