"النقل": مشروع محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض توفر العملة الصعبة للدولة

انتهت وزارة النقل من واحد من أكبر المشروعات الضخمة التي قامت بتنفيذها خلال الفترة الماضية وهو مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62) بميناء الإسكندرية، ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية، لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات حيث تم الانتهاء من التشغيل التجريبي له.

وقال مصدر خاص في وزارة النقل، إن الدولة ممثلة في وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا بمشروعات الموانئ البحرية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة الموانئ، وذلك نظرا لأن الموانئ تعتبر واحد من أكثر الموارد التي تساعد في توفير العملة الصعبة للدولة، لذا فالاهتمام برفع كفاءتها كان ضرورة ملحة لزيادة دخول العملة الصعبة ورفع ترتيب مصر بين دول العالم خاصة مع موقع مصر الجغرافي الذي يسمح لها بزيادة كفاءة الموانئ.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المخطط التي عكفت الدولة على تنفذيه خلال الفترة الماضية هو تحويل الموانيء المصرية إلي موانيء محورية، لذا فكان هناك اهتمام ضخم بكافة الموانئ البحرية وعلى رأسها ميناء الإسكندرية الذي يعد واحدا من أهم الموانئ في العالم بأكمله، وتطويره ورفع قدرته الإستعبابية من خلال خطة متعدد الأغراض "تحيا مصر"، سيساعد في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة.

توفير ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال تنفيذ مشروع تحيا مصر

وأوضح المصدر أن مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر"، بميناء الإسكندرية، ساعدت توفير مزيد من فرص العمل بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث وفرت ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشاءها، لافتا إلى أن إنشاءها في هذا الوقت يعتبر إنجازا كبيرا يحسب لوزارة النقل، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير بالتعاون مع القطاع الخاص في الموانئ البحرية وذلك لجذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية.