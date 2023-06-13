الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الهيئة السعودية للسياحة تجدد ترحيبها بالمسافرين من كل أنحاء العالم وتشدد على أهمية القرارات الجديدة إتاحة التأشيرة السياحية الكترونياً لسِت شرائح جديدة

جريدة الدستور

الرياض :12يونيو 2023: جددت الهيئة السعودية للسياحة ترحيبها بكافة السياح من جميع أنحاء العالم؛ وأكدت على أهمية ما أعلنته وزارة السياحة من تسهيلات جديدة تمكن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة شنغن، وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة؛ من الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع وزارة الخارجية؛ سواء لأداء العمرة خارج موسم الحج، أو السياحة أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وهي تسهيلات جديدة، تُضاف إلى التسهيلات المقدمة مسبقاً لنفس الفئات، التي يمكنها الحصول على التأشيرة كذلك عند الوصول.

 

ويأتي هذا الإعلان كتأكيد على جهود منظومة السياحة السعودية، وشركاءها من الجهات الحكومية؛ لتقديم المزيد من التسهيلات للمسافرين القادمين إلى المملكة، واستمرار العمل على تحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم إلى الوجهات السياحية السعودية، للاستمتاع بالتجارب الملهمة والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، وأجندة الفعاليات الثرية؛ في جميع مناطق المملكة؛ طوال العام.

وبإمكان المسافرين إلى المملكة والراغبين في إصدار تأشيرة سياحية؛ زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية (www.mofa.gov.sa)، للاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات الهامة، والتسهيلات المقدمة، وكانت التأشيرة السياحية الالكترونية قد انطلقت في الربع الأخير من العام 2019؛ وتوالت القرارات الصادرة لاستيعاب شرائح جديدة في كل خطوة؛ للإسهام في جذب المزيد من الزوار؛ وضمان سلاسة تجربة السائح؛ وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة؛ الساعية لترسيخ مكانة السعودية؛ على خارطة السياحة العالمية.

 

كما يتيح موقع "روح السعودية"  لكافة زوار المملكة؛ من تحديد نوع التأشيرة المناسبة بعد إدخال المعلومات الأولية؛ كما يمكن الاطلاع على حزمة من الباقات السياحية المتنوعة وأجندة الفعاليات النوعية والعالمية، والعديد من التجارب السياحية الملهمة، كما تتوفر العديد من الخيارات والباقات لإثراء تجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمركز العناية بالسائح على الرقم (930) الذي يستقبل الاستفسارات والملاحظات بأكثر من ثمان لغات على مدار الساعة، أو التواصل مع حساب [email protected] بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

الأكثر قراءة

أشرف زكى: ليلى طاهر بصحة جيدة وشائعة وفاتها "سخيفة"

محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض.. إنجاز لتداول 15 مليون طن بضائع سنويا

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

785 ألف جنيه.. شاب يعيد مبلغًا حُوّل له عن طريق الخطأ: "الحلال أفضل"

إحالة 3 يمنيين جلبوا 20 كيلو من مخدر الآيس للبلاد للمفتى

تفاصيل معاينة حادث مصرع وإصابة 17 شخصًا بالصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟