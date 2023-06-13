حادث تصادم بين ملاكي وفان في شارع صلاح سالم أمام المريديان

وقع حادث تصادم منذ قليل اليوم الثلاثاء بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي فان، في شارع صلاح سالم بالقاهرة مما أدى باصطدام الملاكي بشجرة في الجزيرة الوسطى.

لم يسفر الحادث عن وجود إصابات وتسبب في تعطل جزئي للحركة المرورية بشارع صلاح سالم، وقد انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة فورا إلى مكان الحادث وجاري التعامل وسحب الكثافات التي سببها التصادم.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة إخطارا بحادث تصادم بين ملاكي وسوزوكي فان في شارع صلاح سالم الاتجاه المؤدي لطريق الشيراتون أمام فندق الميريديان، على الفور تم الانتقال بمكان الحادث وجاري إزالة اثارة، واتخاذ اللازم قانونا.