الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حادث تصادم بين ملاكي وفان في شارع صلاح سالم أمام المريديان

جريدة الدستور

وقع حادث تصادم منذ قليل اليوم الثلاثاء بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي فان، في شارع صلاح سالم بالقاهرة مما أدى باصطدام الملاكي بشجرة في الجزيرة الوسطى.

لم يسفر الحادث عن وجود إصابات وتسبب في تعطل جزئي للحركة المرورية بشارع صلاح سالم، وقد انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة فورا إلى مكان الحادث وجاري التعامل وسحب الكثافات التي سببها التصادم.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة إخطارا بحادث تصادم بين ملاكي وسوزوكي فان في شارع صلاح سالم الاتجاه المؤدي لطريق الشيراتون أمام فندق الميريديان، على الفور تم الانتقال بمكان الحادث وجاري إزالة اثارة، واتخاذ اللازم قانونا.

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

باستثمارات 15 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمشروع تصنيع الهياكل الفولاذية بالسخنة

محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض.. إنجاز لتداول 15 مليون طن بضائع سنويا

جدول مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 لجميع الشرائح

متغيبة عن المنزل.. غرق فتاة فى مياه ترعة السلام بالدقهلية

وزارة العمل: تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟