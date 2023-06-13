الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتب شهر يونيو 2023 في جميع الوزارات بالترتيب

صرف مرتبات
صرف مرتبات

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتب شهر يونيو 2023 للموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية، وقد تم تبكير موعد صرف مرتب شهر يونيو مع احتفالات مصر والدول الاسلامية بقدوم عيد الأضحى المبارك نهاية الشهر الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتب شهر يونيو 2023 وجدول صرفها. 

موعد صرف مرتب شهر يونيو 2023

قامت وزارة المالية بتبكير موعد صرف مرتب شهر يونيو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك حتى يتثني للموظفين تقضيه احتياجاتهم قبل العيد ، ويبدأ صرف مرتب شهر يونية بداية من يوم الأحد  الموافق 18 يونيو، ويستمر أيام  الاثنين 19 يونيو، والثلاثاء 20 يونيو ، والأربعاء الموافق 21 مايو، حتى  يوم الخميس 22 يونيو . 

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023

قبل العيد.. جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

موعد صرف مرتبات الموظفين في الوزارات

يأتي صرف مرتبات المعلمين لشهر يونيو في اليوم الثاني للصرف حسب الجدول الذي وضعته وزارة المالية ، فيبدأ جدول صرف مرتب شهر يونيو للموظفين في وزارات القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الداخلية، شؤون مجلس النواب، التضامن الاجتماعي، التموين، السياحة، النقل، البترول، الصحة، الاتصالات، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الإسكان، الآثار، قطاع الأعمال العام، الأوقاف، الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة . 

ويبدأ المعلمون في صرف مرتبات شهر يونيه يوم الاثنين 19 يونيو للمعلمين بالإضافة إلى الوزارات التالية التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، والاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات، مع رئاسة الجمهورية، مجلس الدولة، القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، الهيئة العامة للرقابة المالية، هيئة الرقابة الإدارية، اللجنة العليا للانتخابات، المحكمة الدستورية العليا، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دار الإفتاء المصرية، معهد الخدمات المالية، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، وباقي الجهات الأخرى.

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ميعاد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين

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