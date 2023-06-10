السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قبل العيد.. جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

ينشغل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن جدول صرف مرتبات شهر يونيو  2023، وزادت عمليات البحث عبر الانترنت خلال الساعات القليلة الماضية عنها مع اقتراب عيد الأضحي المبارك واستعدادات المصريين لشراء مستلزمات العيد.

 

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة عن جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وموعد صرف المرتبات.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

هل حددت "المالية" موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 قبل عيد الأضحى؟

قبل العيد جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

 

أعلنت وزارة المالية تبكير، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك المقرر أن تبدأ وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو بهدف التيسير على المواطنين في شراء متطلبات واحتياجات العيد وخاصة اللحوم.

 

وحددت الوزارة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 ابتداء من يوم الأحد ١٨ يونيو وتستمر حتى يوم الخميس ٢٢ يونيو  ٢٠٢٣ في حين يتم تحديد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و8 و11 يونيو 2023.

 

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

 

كما أهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

 

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 

 

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الخميس 18 مايو 2023 على أن يستمر لمدة 6 ايام متتالية صرف مرتبات مايو 2023 خلال أيام 18 و21 و22 و23 و24 من نفس الشهر .

 

جدول صرف مرتبات شهر يونيو  2023

 

جدول زيادة مرتبات 2023

 

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

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