مع بداية شهر يونيو، وقرب موعد عيد الأضحى المبارك، شغل بال الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة معرفة جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023، وارتفعت معدلات البحث عنه عبر محرك البحث “جوجل”، بالتزامن مع قرب موعد إجازة عيد الأضحى 2023، حيث قررت وزارة المالية في مصر تبكير مواعيد صرف المرتبات في شهر يونيو لجميع العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

وتستعرض "الدستور" موعد بداية صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لجميع العاملين بالدولة.

من المقرر صرف جميع مرتبات شهر يونيو لكافة موظفي الحكومة في الفترة من يوم الأحد 18 يونيو 2023، وحتى يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري، طبق بيان وزارة المالية.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إنه تقرر صرف جميع متأخرات ومستحقات العاملين عن شهر مايو أيام 7 و8 و11 يونيو.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للموظفين



ويبدأ صرف جميع مرتبات شهر يونيو 2023 في يوم 18 في الشهر لجميع العاملين في الوزارات الآتية «وزارة الثقافة، شؤون مجلس النواب، وزارة الاتصالات، وزارة الآثار، البيئة، وزارة النقل، القوى العاملة، الأوقاف، وزارة الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، وزارة البترول، الداخلية، وزارة الصحة، وقطاع الأعمال العام، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة التموين، الإسكان، وزارة التجارة والصناعة»

كما يتم صرف جميع مرتبات شهر يونيو 2023 في يوم 18 في الشهر لكافة العاملين في مديريات «وزارة الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، ومديريات القوى العاملة، ومديريات الشؤون الصحية، ومديريات الطرق والنقل».

ويوم 19 يونيو 2023 سيتم الصرف للهيئات الحكومية المستقلة الأتية «والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»

وصرف مرتبات شهر يونيو لعام 2023 لجميع العاملين في الهيئات الحكومية المستقلة وفي الوزارات الأخرى في الأيام المحددة بداية من يوم 20 وحتى 22 يونيو 2023.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية، في تصريحات سابقة له، إنه تم تحديد عدة أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين في الدولة وما في حكمها وما سيتقاضونه، و3 أيام في كل شهر لصرف جميع متأخرات مستحقات العاملين، وذلك مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.