الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بعيد القدّيس أنطونيوس البادوانيّ

كلاوديو لوراتي
كلاوديو لوراتي

تحتفل الكنيسة اللاتينية، اليوم الثلاثاء،ـ بذكرى القدّيس أنطونيوس البادوانيّ الذي ولد في ليشبونا في البرتغال في نهاية القرن الثاني عشر. 

والتحق “البادواني” أولاً برهبنة قانوني القديس أغسطينس. وبعد أن رُسِم كاهناً التحق برهبنة الفرنسيسكان، ليتفرغ لنشر الايمان بين شعوب إفريقيا. ولكنه شرع في الوعظ والتعليم في فرنسا وايطاليا، فاتى بثمر كثير وأعاد هراطقة كثيرين الى الايمان القويم. هو أول مَن علّمَ اللاهوت للرهبان في رهبنته. 

كتب مواعظ مليئة بالحكمة والعذوبة. توفي في بادوفا في إيطاليا، عام 1231.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: 

“المسيحيون هم كنور للآخرين، للبشر أجمعين. وٳن كنّا مسيحيّين، يجب أن نتَشبَّه بالرّب يسوع المسيح”.

إن أردتم أن تَتعلَّموا فنّ الخدمة، سيَجعلُكم ذلك تَتَشبّهونَ أكثر فأكثر بالرّب يسوع المسيح، لأنّ قلبَه كان متواضعًا، وكان دائم الانتباه إلى حاجات البشر. هكذا تبدأ طريق القداسة، من هذا الحرص على الاعتناء بالآخرين؛ لتَبدو دعوتُنا جميلة، يجب أن تكون ممتلئة من هذا الاعتناء. حيث كانَ يمرّ الرّب يسوع، كانَ يزرع الخير. وفي عرس قانا، لم تفكِّر العذراء مريم سوى في حاجات الآخرين، وفي إطلاع الرّب يسوع عليها. 

المسيحيّ هو هيكل للإله الحيّ. لقد خلقَني، واختارَني، وسكنَ فيّ، لأنّه كان بحاجة إليّ. الآن وقد علمتم بأنّ الله يحبُّكم، أليس من الطبيعيّ أن تمضوا الفترة المتبقّية من حياتِكم وأنتم تشعّون بهذا الحبّ؟ أن نكون مسيحيّين حقيقيّين يعني أن نستقبلَ المسيح حقًّا وأن نتحوّلَ إلى مسيح آخر. يعني أن نحبّ كما نحن محبوبون، كما أحبّنا الرّب يسوع المسيح على الصليب.

الأكثر قراءة

"تغيير شامل".. أهالى البحيرة: فوجئنا بحجم أعمال "حياة كريمة".. وشكرًا للسيسى على هديته

برلماني يطالب بإنشاء نادي رياضي واجتماعي بالإسكندرية.. و"التضامن": خلال 6 أشهر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس للدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي

ليلى طاهر ترد على شائعة وفاتها: "حاجة سخيفة ومبقتش أهتم بالأخبار دى"

خسائر فادحة فى حريق محطة وقود قنا.. وسائق ينقذ المدينة من كارثة

استقرار أسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية بالأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة