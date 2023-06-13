الكنيسة اللاتينية تحتفل بعيد القدّيس أنطونيوس البادوانيّ

تحتفل الكنيسة اللاتينية، اليوم الثلاثاء،ـ بذكرى القدّيس أنطونيوس البادوانيّ الذي ولد في ليشبونا في البرتغال في نهاية القرن الثاني عشر.

والتحق “البادواني” أولاً برهبنة قانوني القديس أغسطينس. وبعد أن رُسِم كاهناً التحق برهبنة الفرنسيسكان، ليتفرغ لنشر الايمان بين شعوب إفريقيا. ولكنه شرع في الوعظ والتعليم في فرنسا وايطاليا، فاتى بثمر كثير وأعاد هراطقة كثيرين الى الايمان القويم. هو أول مَن علّمَ اللاهوت للرهبان في رهبنته.

كتب مواعظ مليئة بالحكمة والعذوبة. توفي في بادوفا في إيطاليا، عام 1231.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:

“المسيحيون هم كنور للآخرين، للبشر أجمعين. وٳن كنّا مسيحيّين، يجب أن نتَشبَّه بالرّب يسوع المسيح”.

إن أردتم أن تَتعلَّموا فنّ الخدمة، سيَجعلُكم ذلك تَتَشبّهونَ أكثر فأكثر بالرّب يسوع المسيح، لأنّ قلبَه كان متواضعًا، وكان دائم الانتباه إلى حاجات البشر. هكذا تبدأ طريق القداسة، من هذا الحرص على الاعتناء بالآخرين؛ لتَبدو دعوتُنا جميلة، يجب أن تكون ممتلئة من هذا الاعتناء. حيث كانَ يمرّ الرّب يسوع، كانَ يزرع الخير. وفي عرس قانا، لم تفكِّر العذراء مريم سوى في حاجات الآخرين، وفي إطلاع الرّب يسوع عليها.

المسيحيّ هو هيكل للإله الحيّ. لقد خلقَني، واختارَني، وسكنَ فيّ، لأنّه كان بحاجة إليّ. الآن وقد علمتم بأنّ الله يحبُّكم، أليس من الطبيعيّ أن تمضوا الفترة المتبقّية من حياتِكم وأنتم تشعّون بهذا الحبّ؟ أن نكون مسيحيّين حقيقيّين يعني أن نستقبلَ المسيح حقًّا وأن نتحوّلَ إلى مسيح آخر. يعني أن نحبّ كما نحن محبوبون، كما أحبّنا الرّب يسوع المسيح على الصليب.