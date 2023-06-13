جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب 4 عملات أثرية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول اشتبه جورج شاكر، رئيس الوردية، في الراكب ش . ا .ش مصري الجنسية، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حنيش، مأمور الفحص، تبين وجود أشياء ذات كثافة عالية، بالعرض علي مرسي عبدالستار مدير إدارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من مايكل نبيل ومصطفي الصالحي، مأموري الحركة، وطه الشهاوي، أمن جمركي، ومحمد الجوهري، مكافحة التهرب، فتبين وجود 4 عملات قديمة بعرضها على لجنة الآثار بالمطار أفادت بأثرية العملات الأربع وخضوعها لقانون حماية الآثار.

قرر مصطفى العربي، مديرعام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.