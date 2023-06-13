الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبرزها قسطل والسلوم.. كيف ساهم تطوير الموانئ في خدمة حركة التجارة؟

جريدة الدستور

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، الإنجازات المصرية في الموائي البرية والجافة، والتطورات التي شهدتها عقب ثورة 30 يونيو.

وعرض البرنامج تقريراً تلفزيونيًا بعنوان "الموانئ البرية والجافة في مصر نمط لوجستي متطور"، للحديث عن أهم التطورات التي شهدتها هذه المناطق وأبرزها أرقين وقسطل والسلوم، من أجل خدمة حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وذكر التقرير أن الدولة أعدت مخططا شاملا لإنشاء 17 ميناء جافاً ومركزًا لوجستيا تقام في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وتستهدف استيعاب 6 ملايين حاوية سنوياً.

وكشف التقرير أن أعمال الإنشاء بالموانئ الجافة  تتضمن توفير منطقة لوجستية تتم فيها عمليات التعبئة والتغليف والتصنيع والتوزيع على المناطق الصناعية المجاورة، مما يقلل الفاقد من البضائع ويسرع عملية تداول البضائع، وهو ما ينعكس على سعر المنتج النهائي، وفقًا لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وأكد التقرير أن ميناء أرقين البري نقطة تبادل التجاري الأولى على محور التجارة "الإسكندرية - كيب تاون"، وهو واحد من 7 خطوط برية وضعها الاتحاد الأفريقي للتجارة البينية بين الدول الأفريقية وتنمية أفريقيا، ويبدأ الخط التجاري من مصرَ وينتهي في جنوب أفريقيا، حيث يضم أكبر عدد من الدول بواقع 19 دولة إفريقية.

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