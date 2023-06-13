الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13-6-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع وجود اضطرابات في درجات الحرارة يسعى المواطنين لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13-6-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لتفادي الطقس الحار، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023، متوقعا تأثر البلاد بوجود منخفض جوي قادم من خلال الصحراء الغربية، وارتفاع بدرجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13-6-2023 في محافظات مصر

تستعرض "الدستور" حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

يسود اليوم الثلاثاء حالة من الطقس المعتدل صباحا، وطقس يكون شديد الحرارة نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وبجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة على جميع السواحل الشمالية.. بينما سيسود طقس معتدل الحرارة ليلا في كافة الأنحاء.

وجود منخفض جوي اليوم الثلاثاء

وأكدت الأرصاد الجوية ببيان لها عن جميع الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، عن وجود منخفض جوي صحراوي يكون قادم من الصحراء الغربية سيجلب كتل هوائية جنوبية غربية تكون نشطة، مما سيؤدي لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي ستصل إلى حد العاصفة، وستتدهور الرؤية الأفقية، حيث ستتراوح سرعة الرياح من سرعة 50-60 كم/ساعة، وتكون على المناطق الآتية: 

  • محافظات (الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط - سوهاج- قنا).
  • ومنطقة خليج السويس.
  • ومحافظة البحر الأحمر.
  • و الصحراء الغربية.

نشاط للرياح مثيرة للأتربة والرمال اليوم الثلاثاء

وكشف البيان أيضا كنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وتكون أقل حدة على البلاد بمنخفض جوي موجود فى الصحراء الغربية، وسيكون تأثيره الأكبر على محافظات شمال وسط الصعيد، ويمتد على القاهرة الكبرى بتأثير أقل، ويصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا إلي مناطق من شمال البلاد وسيناء وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

محافظ المنيا يتابع جهود إزالة الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ

الراية الخضراء تعلن استمرار اعتدال الطقس بالإسكندرية

بالنسبة لحالة البحر المتوسط سوف تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج وتكون من نصف متر إلى حوالي 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر سوف تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يكون من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء محافظات مصر الطقس

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

"معهد الفلك" يعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 بمدن ومحافظات الجمهورية

وزارة الزراعة تعلن عن وظائف للمؤهلات العليا.. اعرف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

حظك اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة