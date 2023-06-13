حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13-6-2023 فى محافظات مصر

مع وجود اضطرابات في درجات الحرارة يسعى المواطنين لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13-6-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لتفادي الطقس الحار، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023، متوقعا تأثر البلاد بوجود منخفض جوي قادم من خلال الصحراء الغربية، وارتفاع بدرجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13-6-2023 في محافظات مصر

تستعرض "الدستور" حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

يسود اليوم الثلاثاء حالة من الطقس المعتدل صباحا، وطقس يكون شديد الحرارة نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وبجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة على جميع السواحل الشمالية.. بينما سيسود طقس معتدل الحرارة ليلا في كافة الأنحاء.

وجود منخفض جوي اليوم الثلاثاء

وأكدت الأرصاد الجوية ببيان لها عن جميع الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، عن وجود منخفض جوي صحراوي يكون قادم من الصحراء الغربية سيجلب كتل هوائية جنوبية غربية تكون نشطة، مما سيؤدي لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي ستصل إلى حد العاصفة، وستتدهور الرؤية الأفقية، حيث ستتراوح سرعة الرياح من سرعة 50-60 كم/ساعة، وتكون على المناطق الآتية:

محافظات (الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط - سوهاج- قنا).

ومنطقة خليج السويس.

ومحافظة البحر الأحمر.

و الصحراء الغربية.

نشاط للرياح مثيرة للأتربة والرمال اليوم الثلاثاء

وكشف البيان أيضا كنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وتكون أقل حدة على البلاد بمنخفض جوي موجود فى الصحراء الغربية، وسيكون تأثيره الأكبر على محافظات شمال وسط الصعيد، ويمتد على القاهرة الكبرى بتأثير أقل، ويصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا إلي مناطق من شمال البلاد وسيناء وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط سوف تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج وتكون من نصف متر إلى حوالي 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر سوف تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يكون من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية ستكون شمالية غربية.