الراية الخضراء تعلن استمرار اعتدال الطقس بالإسكندرية

مع استقرار حالة الطقس بالإسكندرية وهدوء الأمواج، واصلت شواطئ عروس البحر، رفع الرايات الخضراء على جميع شواطئها بالقطاعين الشرقي والغربي، دليلا على اعتدال الأحوال الجوية، والسماح بنزول المواطنين لمياه البحر مع الالتزام بتعليمات المنفذين على الشواطئ.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الإسكندرية تشهد اعتدالا في الطقس، لذا تم رفع الرايات الخضراء على الشواطئ لطمأنة المواطنين وحثهم على الاستمتاع بالاجواء المستقرة بجميع شواطئ المدينة الساحلية.

وأشارت مصايف الإسكندرية إلى أن نسب إشغال الشواطئ صباح اليوم، بلغت فى القطاع الشرقى 20%، أما القطاع الغربي والعجمي لم تتعد نسب الإشغال 10%، لافتة إلى زيادة نسب الإشغال تكون على فترة الظهيرة.