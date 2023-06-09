محافظ المنيا يتابع جهود إزالة الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ

تابع اليوم الجمعة، اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية فى التعامل مع الآثار الناجمة عن موجة من الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة أمس وما صاحبها من رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار رعدية غزيرة، وذلك من خلال تواصله الدائم مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة ومسئولى القطاعات وشركات المرافق، على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة .

وفى مراكز المحافظة التسعة ومدنها والقرى التابعة لها قامت الوحدات المحلية بعمليات كسح وسحب المياه ومعالجة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، إلى جانب رفع عدد كبير من الأشجار المتساقطة على الطرق وإعادة الأمور لطبيعتها والتيسير على المواطنين، وإزالة كل ما يعوق حركتهم وإصلاح أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء التى تأثرت جراء العواصف والرياح والأمطار حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم.