الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يكرمها المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون.. نادية مصطفى: "تمثيل مصر شرف"

نادية مصطفى
نادية مصطفى

أعربت الفنانة نادية مصطفى عن سعادتها بالتكريم والمشاركة فى إحياء فعاليات الدورة الـ23 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، مساء اليوم الإثنين، على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، في مدينة الشاذلي القليبي بتونس، والذي يقام تحت شعار "الفنون والثقافة تجمعنا".

وأضافت "نادية" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها تعتبر تكريمها من المهرجان لأول مرة وتمثيلها لمصر بمثابة شرف كبير ووسام على صدرها، مؤكدة أنها تشدو اليوم، خلال حفل الافتتاح بأحدث أغنياتها "وبحلم" التى فازت بالمركز الأول فى المهرجان، وهى من كلمات عماد حسن، وألحان دكتور إيهاب عبدالسلام، إضافة إلى تقديم نخبة من أروع أعمالها الغنائية القديمة والحديثة.

ويحتفي الحفل بضيوف شرف المهرجان من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية وتكريم نخبة كبيرة من الإعلاميين، خاصة أن المهرجان يهدف إلى المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني العربي، ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، إلى جانب رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني العربي وتشجيعها، من أجل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الإطار.

تفاصيل المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

 ويتنافس خلال الدورة الـ23 من المهرجان 129 عملًا إذاعيًا، و140 تليفزيونيًا، كما يشمل برنامج المهرجان ندوات عدة بشأن الدراما العربية، والتعليق الرياضي، والذكاء الاصطناعي، والإعلام السياحي.

وينظّم المهرجان اتحاد إذاعات الدّول العربية، بالشراكة والتعاون مع وزارة الثقافة التونسية، ومؤسستي الإذاعة والتليفزيون التونسيتين، والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات"، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة ثلاثة أيام حتى 15 يونيو الجاري، ويحيي حفل الختام النجم تامر حسني على مسرح قرطاج، ويتم خلال الحفل توزيع الجوائز وشهادات التقدير للفائزين في كل المسابقات للإنتاج الإذاعي والتليفزيوني.

آخر أعمال نادية مصطفى

وطرحت نادية مصطفى، مؤخرًا، أغنية بعنوان "يسلملى ذوقهم" عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب، وهى من كلمات نور عبدالله، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، والكليب من إخراج رودينا حاطوم.

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