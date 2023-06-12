"سياحة النواب" تطالب الحكومة بخطة ترويج مبتكرة لتعظيم العوائد لـ ٣٠ مليار دولار سنويًا

ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، مستجدات تنفيذ استراتيجية زيادة إيرادات القطاع السياحي لـ 30 مليار دولار سنويًا.

كما ناقشت اللجنة خطة هيئة تنشيط السياحة بشأن الترويج للمقاصد السياحية المصرية، وخاصة في ضوء إعادة تشغيل خطوط طيران مباشر بين مصر وكل من طوكيو/ نيوجيرسي / بلجراد.

جاء ذلك بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بوزارة السياحة.

وقال نورا علي، إن القطاع السياحي قطاع استراتيجي من أهم مصادر الدخل القومي ومن أهم عوامل عملية التنمية الاقتصادية.

وأضافت خلال الاجتماع، أن الدول تسعى إلى تطوير وتنشيط القطاع السياحي من خلال توظيف التقنيات الحديثة في الترويج مثل إعداد ونشر المعلومات، وترتيب وتنفيذ البرامج، وإعداد أجندة مسبقة بالفعاليات.

وتساءلت نورا علي، عن تطوير الموقع الإلكتروني المصري الخاص بهيئة تنشيط السياحة، وعدم التنويع في أماكن الإقامة مثل الكرفانات، والمخيمات، وبيوت الشباب بدلاً من انتظار بناء فنادق جديدة.

وتساءلت عن موعد افتتاح المتحف الكبير، وهل تم عمل دعاية تسويقية لافتتاحه في الخارج؟ حيث أجاب عمرو القاضي بأن الاحتفالية جاهزة وتم إعداد حملة ترويجية، لكن لم يتم تحديد موعد الافتتاح حتى الآن.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بضرورة وجود استراتيجية فعالة للترويج وعدم تجاهل قوة وتأثير ذلك في ظل تنامي قوى إقليمية تقطع خطوات واسعة في مجال السياحة وتنفق من أجل ذلك بلا حدود.

كما أوصت بتحديث وتطوير آليات الترويج من خلال استراتيجية واضحة تبرز المقومات السياحية، من خلال وسائل دعائية مبتكرة لجذب أكبر عدد من السائحين، وخاصة بالنسبة للسائحين من طوكيو ونيوجيرسي وبلجراد.

كما طالبت بضرورة العمل على مخاطبة أسواق جديدة في خطة الترويج كالأسواق البعيدة والسائحين ذوي الإنفاق المرتفع مثل (اليابان، وأستراليا، وكندا) زيادة عدد المكاتب الخارجية للهيئة.

وأوصت أيضًا بوضع أجندة فعاليات وأحداث ثابتة التاريخ لمدة عام على الأقل، وتكثيف المشاركة بالمعارض السياحية الدولية وعمل حملات ترويجية بمختلف البلدان السياحية.

كما أوصت بالإسراع في تطوير محتوى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة والتوظيف الأمثل للسوشيال ميديا ووضع خطة ترويجية للاستفادة من المقومات البيئية والتميز الذي تنفرد بها مصر.