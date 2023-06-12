الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص شرع في قتل آخر بالقاهرة بسبب خلافات الجيرة

ضبط شخص
ضبط شخص

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى على آخر وإصابته بعيار ناري خلال مشاجرة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش") إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه، بالانتقال وسؤاله اتهم (3 أشخاص - مقيمين بذات العنوان) بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزة أحدهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة - طلقة لذات العيار)، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

الداخلية مشاجرة بالقاهرة قسم شرطة الحدائق

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