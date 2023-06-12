الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 12-6-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

بالتزامن مع خروج المواطنين من المنزل في الصباح الباكر، يحرص الآلاف على معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 12-6-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، حيث سيسود طقس معتدل صباحا، وطقس شديد الحرارة في النهار على القاهرة الكبرى وبالوجه البحري، وطقس حار على السواحل الشمالية وطقس شديد الحرارة على محافظات سيناء وجنوب الصعيد.

 

درجات الحرارة اليوم الإثنين 12-6-2023 في محافظات مصر

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 12-6-2023 في محافظات مصر. 

توقعات حالة الطقس اليوم

كما توقعت أن يسود اليوم الإثنين 12-6-2023 طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحرى وطقس معتدل على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب البلاد، وكذلك الطقس على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية.
ويسود اليوم الإثنين 12-6-2023 طقس مشمس على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وطقس مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم في التقرير حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليوم الاثنين في المدن المصرية:

الراية الخضراء تعلن استمرار اعتدال الطقس بالإسكندرية

أحوال الطقس والأماكن التي تنشط فيها الرياح والأمطار خلال الأسبوع الجاري

  • محافظة القاهرة: الدرجة الصغرى 24 والدرجة العظمى 35
  • العاصمة الإدارية: الدرجة الصغرى 23 والدرجة العظمى 35
  • مدينة 6 أكتوبر: الدرجة الصغرى  23 والدرجة العظمى 36
  • مدينة بنها: الدرجة الصغرى 24 والدرجة العظمى  34
  • محافظة الإسكندرية: الدرجة الصغرى 20 والدرجة العظمى 28
  • العلمين الجديدة: الدرجة الصغرى 20 والدرجة العظمى 27
  • مطروح: الدرجة الصغرى 18 والدرجة العظمى 25
  • سيوة: الدرجة الصغرى 20   والعظمى 37
  • كاترين الصغرى 17 والعظمى 29
  • محافظة بورسعيد: الدرجة الصغرى 23 الدرجة العظمى 26
  • الزقازيق: الدرجة الصغرى 22 والدرجة العظمى 36
  • محافظة الإسماعيلية: الدرجة الصغرى 22 والعظمى  36
  • محافظة السويس: الدرجة الصغرى 22 والعظمى 35
  • مدينة شرم الشيخ الدرجة الصغرى 28 والعظمى 36
  • مدينة الغردقة الدرجة الصغرى 26 والدرجة العظمى 36
  • محافظة الفيوم: الدرجة الصغرى 24 والدرجة العظمى 35
  • محافظة بنى سويف الدرجة الصغرى 24 والدرجة العظمى 35
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