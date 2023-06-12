حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 12-6-2023 فى محافظات مصر

بالتزامن مع خروج المواطنين من المنزل في الصباح الباكر، يحرص الآلاف على معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 12-6-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، حيث سيسود طقس معتدل صباحا، وطقس شديد الحرارة في النهار على القاهرة الكبرى وبالوجه البحري، وطقس حار على السواحل الشمالية وطقس شديد الحرارة على محافظات سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 12-6-2023 في محافظات مصر

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 12-6-2023 في محافظات مصر.

توقعات حالة الطقس اليوم

كما توقعت أن يسود اليوم الإثنين 12-6-2023 طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحرى وطقس معتدل على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب البلاد، وكذلك الطقس على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية.

ويسود اليوم الإثنين 12-6-2023 طقس مشمس على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وطقس مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم في التقرير حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليوم الاثنين في المدن المصرية: