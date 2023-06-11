رئيس كهرباء جنوب الدلتا يتفقد قطاع المنوفية ويؤكد على الالتزام بالقواعد

توجه المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بزيارة لفرع كهرباء الشهداء التابع لقطاع كهرباء المنوفية.

ورافقه خلال الزيارة كل من المحاسب عبد البصير شملة المستشار التجاري والمشرف على القطاعات التجارية، والمحاسب علاء نصير المستشار المالي والمشرف على القطاعات المالية والادارية، والمهندس مصطفى عبدالرحمن رئيس قطاعات الشبكات والتحكم، والمهندسة هدى ساتي رئيس القطاعات الفنية، والمهندس حاتم طعيمة رئيس قطاع المنوفية.

جاءت زيارة البيلي في إطار برنامج دورى لزيارة جميع فروع الشركة بصفة دورية بمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية لمتابعة الأداء ومدى الانتظام في أداء العمل ومؤكدا أهمية الالتزام بحسن التعامل مع الجمهور وسرعة انهاء الخدمات وتؤكد حرص قيادات الشركة على متابعة أنشطة الشركة.

وتوجه المهندس حسن البيلي للعديد من مواقع العمل بفرع كهرباء الشهداء التابع لمحافظة المنوفية في مقدمتها خدمة العملاء من خلال تفقد العمل بصالة خدمة العملاء ومدى انتظام وسهولة التعامل مع الجمهور والالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها الشركة القابضة لراحة عملاء الفرع وتضمنت الزيارة التي استغرقت عدة ساعات:

- استعراض خدمات المنصة.

- الطلبات المتوقفة علي المعاينات.

- الطلبات التي تم سداد قيمة المقايسة ولم تنفذ.

- الطلبات المتوقفة على العميل.

- جودة البيانات ومدي الالتزام في تسجيل بيانات العملاء بمنتهى الدقة.

- مدي الالتزام بخطة الصيانة لمكونات شبكات الجهد المتوسط والجهد المنخفض.

- مراجعة تقارير المسح الحراري لشبكات المتوسط والمنخفض.

- المرور الميداني علي فرق الصيانة ومراجعة مدي الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.

- المرور علي مكونات الشبكات ومراجعة مدي جودة اعمال الصيانة.

- مراجعة المشروعات الاستثمارية والمشروعات القومية.

- مراجعة المخازن ومدي توافر المهمات والالتزام بالتشوين بطريقة صحيحة والخردة والاجراءات المخزنية.

- مراجعة نسب الفقد بالفرع وما تم اتخاذه من اجراءات لتقليل الفقد.

- مراجعة قسم العدادات ومدي الالتزام وسرعة تركيب العدادات الجديدة والإحلال.

- مراجعة نسب التحصيل والوقوف علي مشاكل المنظومة الإلكترونية للتحصيل.

- مراجعة التسويات وتقارير المعمل المركزي للمرور على القوى المحركة.

- مراجعة المغلقات خاصة التي عليها مديونيات والمرور على العدادات التي لم تقم بالشحن.

وأكد المهندس حسن البيلى أهمية النظافة العامة للفرع و المرور على المقرات لضمان توفير الراحة النفسية للعملاء.