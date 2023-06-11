جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات لتهريب مستلزمات طبية وأسلحة بيضاء

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب، من ضبط 3 محاولات لتهريب كمية من المستلزمات الطبية وعدد من الأسلحة البيضاء بمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت في الإدارة الثانية برئاسة أيمن شملول مدير الإدارة بالانابة، وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة خطوط طيران العربية، اشتبه سيد فؤاد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصري الجنسية، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية. وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد مرسي مأمور الجمرك، وهاني مصطفى رئيس القسم، تلاحظ وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب. قام محمد أمين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد محمد رفاعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبيَّن وجود 407 عبوة قسطرة طبية. قام أيمن شملول مدير الجمارك بتكليف لجنة من أحمد الصغير ومحمد عدلي وأحمد أمين ومجدي عزت وهشام عطية ومحمود سليمان مدير الحركة بحضور علي فهمي من إدارة الامن الجمركي لجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات.

وكانت المحاولة الثانية في الإدارة الثالثة برئاسة مدحت عبد الصبور مدير الإدارة بالإنابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على نفس الرحلة السابق ذكرها، حيث تم ضبط 5 خناجر بحوزة راكبة عربية.

شارك في الضبط أيمن علي الديب مأمور اللجنة الجمركية وأحمد سامي مأمور التفتيش وكل من احمد مدحت فهمي مأمور الجمرك و طاهر خفاجي رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة باشراف النوبي شحتو مدير الحركة.

وكانت المحاولة الثالثة في الإدارة الأولى برئاسة هاشم مصطفى مدير الإدارة، وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة خطوط طيران النيل القادمة من صباحًا، اشتبه محمد حسن عبد الوهاب مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة. قام طاهر سعيد مدير الحركة بتكليف إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه، فتبيَّن وجود ٣٦٦ عبوة خيوط جراحية وحشو أسنان وقسطرة طبية. قام عبد القوي عزوز وأماني معوض ونهال نجم الدين تحت إشراف إكرامي أحمد بجرد وتحريز المضبوطات.

وقرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ١ اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٣ محاضر ضبط جمركي أرقام ٤٠ و٤١ و٤٢ لسنة ٢٠٢٣، بعد العرض على كل من الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.