السعودية: توجد رغبة متبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، أن هناك رغبة متبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون.

جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض.

وقال وزير الخارجية السعودي إن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الصيني للرياض نهاية العام الماضي زادت من توطيد العلاقات الثنائية.

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن مؤتمر الأعمال فرصة لتعزيز الصداقة العربية الصينية، مرحبًا بنتائج منتدى التعاون العربي الصيني منذ تأسيسه.

وقال فيصل بن فرحان إن مؤتمر الأعمال فرصة للتعاون مع الصين من أجل الرخاء على أساس الشراكة، مشيرًا إلى أن المملكة داعمة لتعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين.

وزير الاستثمار السعودي: الصين شريك استراتيجي رئيسي للتنمية

فيما قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن الوقت حان لتكون الصين شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للتنمية في المنطقة، مشيرًا إلى أن النمو في التبادل التجاري مع الصين يخلق فرصًا واعدة للاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار السعودي خلال كلمته بالمؤتمر أنهم سيعملون مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، كما أنهم ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين.

واعتبر وزير الاستثمار السعودي أن رؤية المملكة 2030 تمثل نموذجًا لاستراتيجية الاستثمار في المنطقة.