الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية: توجد رغبة متبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون

فيصل بن فرحان خلال
فيصل بن فرحان خلال المؤتمر

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، أن هناك رغبة متبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون.   

جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض.

وقال وزير الخارجية السعودي إن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الصيني للرياض نهاية العام الماضي زادت من توطيد العلاقات الثنائية.  

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن مؤتمر الأعمال فرصة لتعزيز الصداقة العربية الصينية، مرحبًا بنتائج منتدى التعاون العربي الصيني منذ تأسيسه.

وقال فيصل بن فرحان إن مؤتمر الأعمال فرصة للتعاون مع الصين من أجل الرخاء على أساس الشراكة، مشيرًا إلى أن المملكة داعمة لتعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين.

txt

السعودية.. الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في مجال طاقة الهيدروجين

وزير الاستثمار السعودي: الصين شريك استراتيجي رئيسي للتنمية

فيما قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن الوقت حان لتكون الصين شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للتنمية في المنطقة، مشيرًا إلى أن النمو في التبادل التجاري مع الصين يخلق فرصًا واعدة للاستثمار.  

وأكد وزير الاستثمار السعودي خلال كلمته بالمؤتمر أنهم سيعملون مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة،  كما أنهم ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين.

واعتبر وزير الاستثمار السعودي أن رؤية المملكة 2030 تمثل نموذجًا لاستراتيجية الاستثمار في المنطقة.

txt

هل يمكن لدول جنوب شرق آسيا تعويض الصين عن التباطؤ الأمريكى؟

الصين العربية الدول العربية السعودي الرياض مؤتمر الأعمال العربي الصيني

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

النيابة تحيل ميكانيكيًا ابتز فتاة بصور عارية فى أكتوبر للجنايات

إصابة 3 صدمهم تروسيكل في حلوان

ضبط راكب يهرب أقراص عقار الترامادول بالمطار

‏إحالة 3 كونوا عصابة لتهريب المهاجرين إلى إيطاليا للجنايات

المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بطوخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية